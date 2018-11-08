KUN'dan çocuklara matematiği sevindirecek proje

Kapadokya Üniversitesi (KUN) ile Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrasında kurulan ‘Matematik Atölyesi' Nevşehir'de yaşayan çocuklara matematiği sevdirerek öğretmek için eğitimlere başladı.

Kapadokya Üniversitesi (KUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin düzenlediği ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nevşehir'deki okullardan önerilen ve çeşitli sınavların yapılmasının ardından 50 öğrencinin ücretsiz kayıt yaptırdığı ‘Matematik Atölyesi' Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa yerleşkesinde matematik eğitimlerine başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu öğrenci velileri ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Rıfat Yıldız, “6. ve 7. Sınıf öğrencilerimizi kapsayan bu projeyle geleceğin yıldız matematikçilerinin yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Atölye çalışmalarımızın dayandığı temel felsefe ezbercilik yerine öğrencilerimize sorgulama ve araştırma fikrini aşılamak, öğrenmeyi öğretmektir. Yenilikçi ve analitik yöntemlerle öğrencilerimizin eğitimlerini başarıyla sürdüreceğiz” dedi.

‘Matematik Atölyesi' projesine önümüzdeki yıllarda 8. sınıf öğrencilerinin de dahil edilerek projenin genişlemesinin amaçlandığı belirtildi.