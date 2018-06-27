LGS Nevşehir birincisi 88 net ile Cesur Akün oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Liselere Giriş Sınavı sonuçları sonrasında Kardelen Koleji öğrencilerinden Cesur Akün Nevşehir birincisi olurken ikizi Yiğit Akün de Nevşehir derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Anaokulundan itibaren aynı sırada oturan Cesur ve Yiğit Akün kardeşler Nevşehir’de yapılan bursluluk sınavlarında da dereceler elde etme başarılarını bu defa LGS sınavlarına yansıttı. Nevşehir’de son olarak yapılan bursluluk sınavlarında Nevşehir birincisi olan ikizi Yiğit Akün’ün bu başarısının kendisini daha da hırslandırdığını ifade eden Cesur Akün, bu başarıyı uzun zamandır beklediğini söyledi. Nevşehir LGS birincisi Cesur Akün, “Bu başarıyı kazandığım için çok mutluyum. Bu başarıyı uzun zamandır bekliyordum ve elde ettiğimi görmek gurur verici. İlkokuldan beri düzenli çalışıyorum. Üstüne koyarak ilerliyorum. 8. sınıfta da daha yoğun çalıştım. Bu başarıyı öncelikle ikizim Yiğit’e borçluyum. Biz birbirimizi tamamlayarak ve yardımlaşarak çalıştık. Tabi ki bu başarımdan en büyük pay sahibi hiç şüphesiz ailem oldu. Anne ve babam bizler için gecelerini gündüzlerine kattı. Bundan sonra sınava girecek arkadaşlarıma da en büyük tavsiyem derslerini dikkatli dinlesinler ve sınav stresinden kendilerini uzak tutsunlar” dedi.

İkizi Cesur Akün’ün Nevşehir birincisi olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Yiğit Akün ise, “Bu sonuçtan dolayı çok onurluyum ve gururluyum. Bu başarıda emeği geçen ilk başta ikizim Cesur’a daha sonra anneme, babama ve bütün öğretmenlerime teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı da Nevşehir derecesi elde eden ikizleri ilk kutlayanlardan oldu.