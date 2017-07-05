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05 Temmuz 2017 11:19

Lider park yenileme çalışmaları tamamlandı

Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Lider Parkında yenileme çalışmaları sona erdi.

Lider park yenileme çalışmaları tamamlandı

05 Temmuz 2017 11:19


Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen yenileme çalışmaları ile Lider Park Dinlenme ve çocuk oyun alanındaki oyun grupları ve kondisyon aletleri yenilendi.


Oyun Grupları ile Kondisyon aletlerinin bulunduğu alanın kauçuk kaplama ile donatılacağı Lider Park alanında yürüyüş yolları doğal bir görünüm ortaya koyan baskı betondan yapıldı.


2000’i aşkın çeşitli türde fidan ve süs bitkisinin de toprakla buluşturulduğu Lider Park içinde Kamelya ve oturma grupları da modern bir hale getirildi.




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