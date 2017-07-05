Lise öğrencisinden duygulandıran “15 Temmuz” şiiri

sınıf öğrencisi Alp Kağan Kaban tarafından yazılan 15 Temmuz konulu şiir il genelinde yapılan yarışmada birinci oldu.

Alntınyıldız Koleji Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Alp Kağan Kaban 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan duygularını şiire döktü. Şiiriyle il birincisi olmayı başaran Alp Kağan Kaban, “15 Temmuz gecesi bizde evimizde çoğu insan gibi televizyon izliyorduk. Televizyonda köprünün kapandığını falan gördük. Sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine dışarı çıktık. Beni en çok etkileyen şey ise insanların kendi silahıyla yukarıdan kendisine ateş edilmesiydi. Bu çok alçakça bir şey bence. Çünkü kendi silahınızla sizi şehit ediyorlar. Şiiri yazmam iki haftamı aldı. Şiir yarışmasına Edebiyat öğretmenim aracılığıyla katıldım. Arkadaşlarım da beni cesaretlendirdi. Bu konuda okul eğitim veriyordu. Biz 15 Temmuz öncesinde de bu bilinçle yetiştiriliyorduk okulumuzda. 15 Temmuz bunun pekiştirilmesini sağladı. Mesela biz 15 Temmuz’dan önce hep Çanakkale, Sarıkamış, Malazgirt anlatılırdı. Biz 15 Temmuz’u yaşadık. Ve biz 15 Temmuz’u yaşadık bizden sonrakilere 15 Temmuz’u anlatacağız” dedi.