Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 09:28

Lise öğrencisinden duygulandıran “15 Temmuz” şiiri

Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji Fen Lisesi 9.

Lise öğrencisinden duygulandıran “15 Temmuz” şiiri

05 Temmuz 2017 09:28

sınıf öğrencisi Alp Kağan Kaban tarafından yazılan 15 Temmuz konulu şiir il genelinde yapılan yarışmada birinci oldu.


Alntınyıldız Koleji Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Alp Kağan Kaban 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan duygularını şiire döktü. Şiiriyle il birincisi olmayı başaran Alp Kağan Kaban, “15 Temmuz gecesi bizde evimizde çoğu insan gibi televizyon izliyorduk. Televizyonda köprünün kapandığını falan gördük. Sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine dışarı çıktık. Beni en çok etkileyen şey ise insanların kendi silahıyla yukarıdan kendisine ateş edilmesiydi. Bu çok alçakça bir şey bence. Çünkü kendi silahınızla sizi şehit ediyorlar. Şiiri yazmam iki haftamı aldı. Şiir yarışmasına Edebiyat öğretmenim aracılığıyla katıldım. Arkadaşlarım da beni cesaretlendirdi. Bu konuda okul eğitim veriyordu. Biz 15 Temmuz öncesinde de bu bilinçle yetiştiriliyorduk okulumuzda. 15 Temmuz bunun pekiştirilmesini sağladı. Mesela biz 15 Temmuz’dan önce hep Çanakkale, Sarıkamış, Malazgirt anlatılırdı. Biz 15 Temmuz’u yaşadık. Ve biz 15 Temmuz’u yaşadık bizden sonrakilere 15 Temmuz’u anlatacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:15
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:17
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!