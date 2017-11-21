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21 Kasım 2017 13:22

Lösemili çocuklar Kapadokya’da çömlek yaptı

Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ve Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Karlık Evi butik otel işbirliği ile Türkiye’nin çeşitli illerinden lösemi hastası çocuklar Kapadokya’da buluştu.

Lösemili çocuklar Kapadokya’da çömlek yaptı

21 Kasım 2017 13:22


Türkiye’nin çeşitli illerinden Ankara’da LÖSEV Lösent hastanesinde tedavileri devam eden 6 çocuk aileleri ile birlikte Kapadokya’da bir araya geldi. LÖSEV ve Uçhisar Kasabasında bulunan Karlık Evi butik otel işbirliği ile ortaklaşa düzenlenen programda kanser tedavisi gören çocuklar aileleri ile birlikte Kapadokya bölgesinde iki gün boyunca çeşitli etkinliklerde bulunuyor. LÖSEV Sosyal Hizmetler Biriminde Ankara Bölge Sorumlusu Aslı Boynueğri yaptığı açıklamada 6 çocuğun katıldığı programda Kapadokya bölgesinde çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz dedi. Boynueğri, “Bugün tedavisi devam eden çocuklarımız ile Kapadokya’ya geldik. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Hem onlara moral olsun hem de tedavileri devam ederken biraz olsun mutlu olsunlar diye Kapadokya’yı birlikte geziyoruz. 6 çocuğumuz ve aileleri ile birlikte iki gün boyunca burada çeşitli aktivitelerde bulunacağız. Göreme’yi geziyoruz. Çocuklarımız peribacalarını gördüler. Bugün çanak çömlek yapıyorlar. Daha sonrasında ise Göreme Açık Hava müzesini gezeceğiz” dedi.


İstanbul’dan Ankara’ya giderek tedavi gören 11 yaşındaki Muhammed Emir Bilgin ise Kapadokya’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bilgin, “11 yaşındayım. İstanbul’dan Ankara’ya LÖSEV Lösent hastanesine tedavi için geldim. Bugün de LÖSEV sayesinde Kapadokya’yı geziyoruz. Dün geldik. Otelde bizleri çok güzel ağırladılar. Ata bindik, ATV turu yaptık. Bugün ise çömlekçideyiz. Çömlek yapmak çok güzel bir daha yapmak istiyorum” diye konuştu.




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