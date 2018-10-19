Menekşe, “ Muhtarlık toplumsal yaşamımızın en önemli taşıdır”

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Muhtarlık müessesesi; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."