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29 Nisan 2018 18:09

Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin il başkanlığı açılış programı sonrasında Nevşehirspor’un 3.

Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok

29 Nisan 2018 18:09

Lige çıkmasını kutlayan Nevşehirspor taraftarların şok tepkisiyle karşı karşıya kaldı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin İl Başkanlığı açılış programından ayrılmaya hazırlandığı sırada Nevşehirspor’un şampiyonluğunu kutlayan Nevşehirspor taraftarlarının şok tepkisiyle karşılaştı. Akşener, aracına binip Nevşehir’den ayrılacağı esnada Nevşehirspor taraftarları ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attı. İYİ Parti’den görevi öğrenilemeyen bir kişi ise taraftarları sakinleştirmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.




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