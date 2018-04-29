Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok

Lige çıkmasını kutlayan Nevşehirspor taraftarların şok tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin İl Başkanlığı açılış programından ayrılmaya hazırlandığı sırada Nevşehirspor’un şampiyonluğunu kutlayan Nevşehirspor taraftarlarının şok tepkisiyle karşılaştı. Akşener, aracına binip Nevşehir’den ayrılacağı esnada Nevşehirspor taraftarları ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attı. İYİ Parti’den görevi öğrenilemeyen bir kişi ise taraftarları sakinleştirmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.