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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve Üniversite Rektörlerinden Bağlı'ya ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “2.

Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi” katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr Ahmet Cevat Acar ve MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.


Kendilerini Nevşehir'de ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Rektör Bağlı, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve beraberindeki Rektörler ile bir süre görüşen Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine günün anısına plaket takdiminde bulundu.

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