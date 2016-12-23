MHP heyetinden Ülkü Ocaklarına ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl ve merkez ilçe teşkilatları Nevşehir Ülkü Ocağı Başkanlığı görevine atanan Cihat Burak Korkmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Ceviz ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katıldıkları ziyarette İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Cihat Burak Korkmaz ve Ocak yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.

Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz’da MHP İl Başkanı İlhan Kaya’ya, İlçe Başkanı Mustafa Ceviz’e ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.