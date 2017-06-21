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21 Haziran 2017 11:08

Milletvekili Açıkgöz AK Parti Derinkuyu ilçe teşkilatı ile iftar yaptı

NEVŞEHİR (İHA) –AK Parti Derinkuyu ilçe başkanlığı tarafından parti binasında iftar yemeği düzenlendi.

Milletvekili Açıkgöz AK Parti Derinkuyu ilçe teşkilatı ile iftar yaptı

21 Haziran 2017 11:08


AK Parti Derinkuyu ilçe başkanlığı tarafından ilçe binasında düzenlenen iftar yemeğine AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, AK Parti Derinkuyu ilçe başkanı Halil Aksüt, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ve partililer katıldı.


AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz burada yaptığı açıklamada Ramazan ayı nedeniyle Derinkuyu teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Açıkgöz,"Nevşehir’e ikinci üniversitemizi hep birlikte kazandırıyoruz. 2002’de 558 fakültemiz varken, bugün bin 635 fakültemiz var. Gençlerimiz okumalı, güçlü bir gelecek için çalışmalılar. Çocuklarımız için 15 yıldır her geçen yıl eğitim bütçesini arttırarak bugün 2002’ye göre 11 kat daha fazla eğitim bütçesine sahip olduk. Büyüyen Nevşehir, güçlü Türkiye için en önemli yatırımın eğitim, öğretim alanında yapılması gereğine göre hareket ettik. Milletimiz kazandı. Türkiye’yi güzel günler bekliyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Nevşehir için, hep birlikte Türkiye için çalıştık, çalışacağız” dedi.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ise Derinkuyu ilçe başkanlığına düzenledikleri iftar yemeği için teşekkür ederken "Birlik ve beraberliğin en güzel karesini vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.




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