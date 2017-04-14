Milletvekili Açıkgöz, “ Bizim gücümüz millet”

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde çalışmalarına Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde devam etti. Topaklı köyünde Pazar günü yapılacak olan referandumda neden evet denilmesi gerektiğini anlatan milletvekili Açıkgöz bizim gücümüzde işimiz de millet dedi. Açıkgöz, “Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizim en büyük gücümüzdür. Milletimiz iradesini 16 Nisan’da tescilleyecek. Geçen 15 yıl birlik ve beraberliğimizin eseri olan atılımlarla geçti. Bu başarılar milletimizin başarısıdır, Türkiye’nin başarısıdır. Milletin iradesinden başka iradelere boyun eğenin demokrat olmasına imkan yoktur. Bizim gücümüz de işimiz de millettir. Milletimizin yaşam kalitesini daha da yükseltmeye çalışıyoruz. İnsanı merkeze alarak vatandaşlarımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz” dedi.