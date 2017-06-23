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23 Haziran 2017 13:17

Milletvekili Açıkgöz, İmam Hatip Okulları platformu ile buluştu

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, İmam Hatip Okulları platformu ile bir araya geldi.

Milletvekili Açıkgöz, İmam Hatip Okulları platformu ile buluştu

23 Haziran 2017 13:17


AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz İmam Hatip Okulları platformu ile bir araya geldi. Milletvekili Açıkgöz yaptığı açıklamada, “ Bugün burada proje okulumuzun ve İmam Hatip okullarımızın geleceğini istişare etti. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilimizdeki eğitim faaliyetlerini, İmam Hatip okullarımızın durumlarını, ihtiyaçlarını ve yeni dönem planlamalarını ele aldık. Güçlü Türkiye için millî ve manevî değerlerini öğrenen gençlerimizin iyi bir eğitim alabilmesi adına işbirliği içerisinde özverili çalışmamız gerektiğini vurguladık” dedi.


AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz’in ziyaretinde ALEMDAR İmam Hatipler Dernek Başkanı Fatih Yakut, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve okul idarecileri hazır bulundu.




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