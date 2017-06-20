Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 11:45

Milletvekili Açıkgöz Kadir Gecesini kutladı

AK Parti Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Kadir gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Açıkgöz Kadir Gecesini kutladı

20 Haziran 2017 11:45


Açıkgöz mesajında, şu ifadelere yer verdi:


"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine kavuştuk. Yüce Mevla’dan tek niyazımız Ramazan ayının maneviyatından nasiplenmiş olarak bayrama ulaşmaktır. Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Ramazan ayının bereketi ve feyzi bilinciyle; dünyanın neresinde olursa olsun topyekûn açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların, mültecilerin yaralarını sarmak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak, terör mağduru insanlara kol kanat germek, toplumdaki yetimlerin, yaşlıların, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini yapmak, kısacası tüm dünyaya sevgi ve merhamet taşımak, kulluk vazifemizin önemli unsurlarındandır. Yüce Mevla’nın bizlere, huzurlu, barış içerisinde Ramazan ayları ve Kadir Geceleri yaşatması temennisi ile hemşerilerimizin, aziz vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin bu kutlu gecesini tebrik eder; birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramımıza hep birlikte kavuşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:10
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:17
  • Yatsı :22:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!