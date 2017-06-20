Milletvekili Açıkgöz Kadir Gecesini kutladı

Açıkgöz mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine kavuştuk. Yüce Mevla’dan tek niyazımız Ramazan ayının maneviyatından nasiplenmiş olarak bayrama ulaşmaktır. Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Ramazan ayının bereketi ve feyzi bilinciyle; dünyanın neresinde olursa olsun topyekûn açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların, mültecilerin yaralarını sarmak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak, terör mağduru insanlara kol kanat germek, toplumdaki yetimlerin, yaşlıların, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini yapmak, kısacası tüm dünyaya sevgi ve merhamet taşımak, kulluk vazifemizin önemli unsurlarındandır. Yüce Mevla’nın bizlere, huzurlu, barış içerisinde Ramazan ayları ve Kadir Geceleri yaşatması temennisi ile hemşerilerimizin, aziz vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin bu kutlu gecesini tebrik eder; birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramımıza hep birlikte kavuşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.”