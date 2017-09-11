Milletvekili Açıkgöz pancar hasadı yapan çiftçileri yalnız bırakmadı

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Milletvekili Açıkgöz Hacıbektaş ilçesine bağlı Hasanlar köyünü ziyaret ederek burada pancar hasadı yapan çiftçiler ile birlikte hasat yaparken çiftçilerin istek ve taleplerini dinledi. Açıkgöz, “ AK Parti hükümetleri olarak her zaman çiftçimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay patates hasadı yapan çiftçilerimiz ile birlikte hasadımızı yapmıştık. Şimdide Hasanlar köyünde pancar hasadı yapan çiftçilerimiz ile beraberiz. Çiftçimizin mahsulü bol kazancı bereketli olsun” dedi.

AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Hasanlar köyü ziyaretine K Parti merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli’de eşlik etti.