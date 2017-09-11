Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 14:52

Milletvekili Açıkgöz pancar hasadı yapan çiftçileri yalnız bırakmadı

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Hacıbektaş ilçesine bağlı Hasanlar köyünde pancar hasadı yapan çiftçileri yalnız bırakmadı.

Milletvekili Açıkgöz pancar hasadı yapan çiftçileri yalnız bırakmadı

11 Eylül 2017 14:52


AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Milletvekili Açıkgöz Hacıbektaş ilçesine bağlı Hasanlar köyünü ziyaret ederek burada pancar hasadı yapan çiftçiler ile birlikte hasat yaparken çiftçilerin istek ve taleplerini dinledi. Açıkgöz, “ AK Parti hükümetleri olarak her zaman çiftçimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay patates hasadı yapan çiftçilerimiz ile birlikte hasadımızı yapmıştık. Şimdide Hasanlar köyünde pancar hasadı yapan çiftçilerimiz ile beraberiz. Çiftçimizin mahsulü bol kazancı bereketli olsun” dedi.


AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Hasanlar köyü ziyaretine K Parti merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli’de eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç