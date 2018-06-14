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14 Haziran 2018 10:31

Milletvekili Açıkgöz Ramazan Bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir milletvekili ve 27.

Milletvekili Açıkgöz Ramazan Bayramını kutladı

14 Haziran 2018 10:31

Dönem milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak İslam aleminin bayramını kutladı.


Dönem milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında , “Toplumsal birlikteliğimiz ve beraberliğimizi pekiştiren, atmosferiyle dünyamızı güzelleştiren bir Ramazan ayını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Bayramlar, insanları birbirine yakınlaştıran, topluma umut, sevgi veren, sabır ve emek sınavını kazanmanın bir müjdecisidir. Bayram boyunca adeta bir toplum yeniden şekillenir, birbirine güven artar ve geleceğe umut ve inançla bakar. İnsanı güzelleştiren ve güçlü kılan da inançlardır. Bu inançla, bu cennet vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ayrıca Nevşehir’imizin ve Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşayan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı gönülden tebrik ediyor, daha nice bayramlara hep birlikte sevdiklerinizle, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde erişmeyi temenni ediyorum” dedi.




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