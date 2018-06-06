Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Merkezi’nde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları için verdiği iftar yemeğine, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İlçe Kaymakamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Düzenlenen iftar yemeğinin duasını da İl Müftüsü Yakup Öztürk yaptı.

Daha sonra konuşan Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener, dinimizin peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebesi olan şehitliğin, Hakk’a yürümenin en güzel şekli olduğunu belirtti. Şener, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak şehit yakınlarına, gazilere hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü olarak saydıklarını sözlerine ekledi.

Şener, tarihin her döneminde olduğu gibi özellikle son yüzyılda Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Sakarya’da, Kıbrıs Barış Harekatı’nda, bölücü terör örgütü ile mücadelede, Gabar’ da, Tendürek ’de, Besler Dereler ’de, 15 Temmuz’da meydanlarda, El Bab’da, Cerablus’da ve Afrin ’de Kahraman Mehmetçiğin ve vatandaşlarımızın adeta yeni destanlar yazdığına dikkat çekti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, bu vatan toprakları için bölücü terör örgütleriyle mücadelede hiç düşünmeden canını ve vücudunun uzvunu hiç çekinmeden kahramanca veren kahramanları bu milletin asla unutmayacağını söyledi.

“Terörle Mücadele Aralıksız Sürecek”

Son yıllarda yoğunlaştırılan terörle mücadelede önemli mesafelerin alındığına dikkat çeken Açıkgöz, bu mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ile bundan sonraki süreçte de aralıksız süreceğini dile getirerek, son teröristinde etkisiz hale getirilinceye kadar devam ettirileceğini kaydetti.

Şehitlerin ve gazilerin aziz vatan için ortaya koydukları şanlı mücadelenin ve bu uğurdaki destansı kahramanlıkların hafızalarda sürekli yaşatılacağını ifade eden Açıkgöz, Şehitlerimize Allah’dan rahmet, gazilerimize de acil şifalar temennisinde bulundu.

“Şehit Yakınları, Bizlere Şehit Kardeşlerimizin Emanetidir”

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’da ,düzenlenen iftar programına katılımlarından dolayı şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınlarına teşekkür etti.

Vali Aktaş, şehit yakınlarını bu millet için canını hiç çekinmeden veren kahraman Mehmetçiklerin birer emaneti olarak değerlendirdiklerini dile getirerek ‘ Sizler bu aziz ülke için millet için canını hiç çekinmeden veren kardeşlerimizin bizlere emanetisiniz. Eğer burada Ramazan oruçlarımızı huzurlu bir şekilde tutabiliyor, bu vatan topraklarında rahat bir şekilde hayatımızı sürdürüyor isek, bunları sizlerin şahedete yürüyen şehit evlatlarınıza, gazilerimize borçluyuz. Son aylarda terörle mücadele kararlı bir mücadele yürütülmekte ve aziz şehitlerimizin kanları yerde bırakılmamaktadır. Aziz şehitlerimize Allah’dan rahmet diliyor, gazi olan kardeşlerimize de acil şifalar niyaz ediyorum.” dedi.

“Teröristlere Göz Açtırılmıyor”

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi’ de ,kahraman Mehmetçiklerimiz, emniyet güçlerimiz ve korucularımızla teröristlere göz açtırılmadığını ifade etti. Bu mücadelenin sarsılmaz bir inanç içerisinde devam ettirildiğini kaydeden Çiftçi, bu ülke için seve seve daha milyonlarca insanın canını ve bedeninin bir parçasını vermekten asla çekinmeyeceğinin altını çizdi.

Afrin Gazisi Uzman Çavuş Zeki Didinmez’ de, Afrin ’de yaşanılan kahramanlıklarla ilgili olarak iftar yemeğine katılanlara bilgiler verdi. Didinmez, bu vatan için her daim seve seve canlarını vermeye hazır olduklarına vurgu yaptı.

Düzenlenen iftar yemeğinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atila Seçen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı , iftar yemeğine katılan şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarını masalarında ziyaret ederek, kısa sohbetler yaptılar, şehit ailelerinden şehit çocuklarının öğrenim ve sağlık durumlarıyla da ilgili bilgiler aldılar.