Milletvekili Gizligider Avanos’ta partililer ile iftar yaptı

AK Parti Avanos ilçe başkanlığı tarafından Sarıkaya Konak restaurantta düzenlenen iftar yemeğine AK Parti milletvekili Ebubekir Gizligider, Özkonak Belediye Başkanı İlker Yürekli, AK Parti Avanos ilçe başkanı Ahmet Fatih Kesal, ilçe ve belde yöneticileri partililer katıldı.

AK Parti milletvekili Ebubekir Gizlider burada yaptığı açıklamada Avanos ilçe başkanlığına düzenlenen iftar yemeği için teşekkür etti. Gizligider, “ Bizler AK Partinin birer neferi olarak gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayında da her zaman olduğu gibi halkımız ile iç içe olmaya gayret gösteriyoruz. Hemşerilerimiz bizlere ilimiz konusunda görmüş oldukları eksiklikleri bizlerle paylaşıyor. Bizlerde üç milletvekili, belediye başkanlarımız ve İl yönetimimiz ile Nevşehir’imize daha güzel neler yapabiliriz konusunda çalışıyoruz. Öncelikle bugün burada sizler ile bir arada olmaktan dolayı son derecem utlu olduğumu söylemek istiyorum. Pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.