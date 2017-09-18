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18 Eylül 2017 13:18

Milletvekili Gizligider Göreme’yi ziyaret etti

AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider merkez ilçeye bağlı Göreme beldesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Milletvekili Gizligider Göreme’yi ziyaret etti

18 Eylül 2017 13:18


AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz Göreme beldesinde vatandaşlarla görüştü. Milletvekili Gizligider Göreme beldesinde kahve ziyaretinde bulunarak vatandaşlar ile bir süre görüştü. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen milletvekili Gizligider daha sonra belde turizmcilerini ziyaret ederek hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Gizligider, “Bugün Kapadokya’nın başkenti Göreme beldemizde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. İlk olarak kahvede oturan vatandaşlarımız ile bir süre görüştük ve burada vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledik. Ardından ise turizmcilerimiz ile bir araya geldik. Çok şükür ki turizmcilerimiz 2017 yılından memnun olduklarını belirttiler. AK Parti hükümeti olarak bizler her zaman turizmcimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider’in Göreme beldesini ziyaretine Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil de eşlik etti.




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