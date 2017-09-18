İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Demir, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması münasebetiyle öğrencilere, öğretmenlere, yöneticilere, tüm eğitim çalışanlarına ve velilere yönelik bir mesaj yayınladı. Demir mesajında şunları kaydetti;

“Kıymetli Öğretmenler, Anne-Babalar ve Sevgili Öğrenciler; uzun süren bir tatilin ardından yeni bir eğitim-öğretim yılına daha huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan eğitim yuvası olan okul insan hayatında aileden sonra en önemli basamaktır. Yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarıdır.

Yarınlarımızın emaneti olan çocuklarımız, geçmişte yaşadığımız hainliklerin bir daha yaşanmaması için elimizdeki yegâne güçtür. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Bu nedenle 15 Temmuz’da halkımızda oluşan milli şuur bizlere ilham vermiştir. Her bir çocuğumuz bu şuurla titizlikle yetiştirilerek; ayrılıkçı güçlerin ve terör örgütlerinin geçmişte oynamak istedikleri oyunların tekrarına asla müsaade edilmeyecektir.

Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan, yorumlayan ve milli şuura sahip bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin en büyük vazifesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder, sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım.”