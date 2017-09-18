Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 09:17

Milli Eğitim Müdürü Demir 2017-2018 eğitim öğretim yılı mesajı yayımladı

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Müdürü Demir 2017-2018 eğitim öğretim yılı mesajı yayımladı

18 Eylül 2017 09:17


İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Demir, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması münasebetiyle öğrencilere, öğretmenlere, yöneticilere, tüm eğitim çalışanlarına ve velilere yönelik bir mesaj yayınladı. Demir mesajında şunları kaydetti;


“Kıymetli Öğretmenler, Anne-Babalar ve Sevgili Öğrenciler; uzun süren bir tatilin ardından yeni bir eğitim-öğretim yılına daha huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu yaşıyoruz.


Bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan eğitim yuvası olan okul insan hayatında aileden sonra en önemli basamaktır. Yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarıdır.


Yarınlarımızın emaneti olan çocuklarımız, geçmişte yaşadığımız hainliklerin bir daha yaşanmaması için elimizdeki yegâne güçtür. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Bu nedenle 15 Temmuz’da halkımızda oluşan milli şuur bizlere ilham vermiştir. Her bir çocuğumuz bu şuurla titizlikle yetiştirilerek; ayrılıkçı güçlerin ve terör örgütlerinin geçmişte oynamak istedikleri oyunların tekrarına asla müsaade edilmeyecektir.


Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan, yorumlayan ve milli şuura sahip bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin en büyük vazifesidir.


Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder, sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç