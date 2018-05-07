Minik Kardelenler mezuniyet sevinci yaşadı

Kardelen Koleji konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet kutlamasında görsel sanatlar öğretmeni resim sergisi açarken, İngilizce, Almanca ve Türkçe müzikler eşliğinde Minikler dans gösterilerini yaptı. Kardelen Koleji Minik Mucitler sınıfı rengarenk ve tiridine bandım müzikleri eşliğinde dans ettiler. Minik Dahiler sınıfının sergilediği bahça duvarı ve çadırımın üstüne gösterilerinin yanı sıra vals dansları da seyirciden tam not aldı. Minik Kaşifler’in en beğenilen gösterisi ise kostümleri ile gerçeğini aratmayan Elvis Presley dansı oldu. Minik Bilginler ise ritim gösterileri izleyenleri tam anlamıyla büyüledi. Miniklerin sene başından beri yaptıkları etkinliklerin de sergilendiği mezuniyet programında ayrıca anneler günü kutlaması da yapıldı. Özellikle Annem Beni Gözümden Tanır’ köşesi anneleri hem duygulandırdı hem de mutlu etti.

Program sonunda tüm sınıfların ‘Türkiyem’ isimli gösterisi ile kapanış yapıldı. Kardelenlerin mezuniyetleri kepleri havaya fırlatması ile sona erdi.