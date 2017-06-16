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16 Haziran 2017 09:48

Mostar köprüsü, Nevşehir’in simge yapısı olacak

Bosna-Hersek’ deki dünyanın sayılı kültürel değerlerinden biri olarak da nitelendirilen Mostar Köprüsü’ nün bir benzeri, Nevşehir’de önümüzdeki günlerde hizmete kazandırılacak.

Mostar köprüsü, Nevşehir’in simge yapısı olacak

16 Haziran 2017 09:48


Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi’nin hemen ileri noktasında oluşturulan Spor Kondisyon Merkezi’nin yanında yapımı tamamlanma aşamasına getirilen Mostar Köprüsü’nün benzeri olan yapı, şimdiden dikkatleri çekmeye başladı.


UNESCO tarafından bir süre önce dünyada korunması gerekli kültür varlığı listesine alınan Mostar Köprüsü’nden esinlenerek dizayn edilen köprü yanında ayrıca bir de yeşil alan ve dinlenme alanları da oluşturuldu.


Şehrin simge yapılarından biri olacak Mostar Köprüsü’nün dış cephesi Kayrak taşları ile döşendi. Mostar Köprüsünün sağ ve sol yanlarında lokanta ve dinlenme yeri de bulunuyor.




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