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20 Temmuz 2018 16:56

Müdür Çatkılı 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında incelemede bulundu

Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı Acıgöl Halk Eğitim Merkezi yanında yapımı devam eden Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında incelemelerde bulundu.

Müdür Çatkılı 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında incelemede bulundu

20 Temmuz 2018 16:56


Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, "Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Eğitimde bir taraftan fiziki imkânları artırırken bir taraftan da eğitim kalitesini artırarak ilçemizin adını eğitimle anılan gözde bir konuma getirmek temel hedeflerimizdendir. Devletimizin eğitime verdiği önem ve ayırdığı bütçe her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bugün 40-50 kişilik sınıflardan 25-30 kişilik sınıflara geldik. Türkiye’de çocuklarımız artık gelecekle ilgili daha farklı konuşuyor, daha farklı projeler ortaya koyabiliyorlar” dedi.




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