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08 Temmuz 2017 13:40

Müftülük 15 Temmuz programlarına hazırlanıyor

İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz tarihinde yapılması planlanan çalışmalar konulu toplantı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde İl Müftüsü Yakup Öztürk başkanlığında yapıldı.

Müftülük 15 Temmuz programlarına hazırlanıyor

08 Temmuz 2017 13:40


Özel gündemle yapılan toplantıda Öztürk, 15 Temmuz anma programları hakkında açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Bu programların bu toprakları bize emanet eden şehitlerimize vefa göstermek adına çok önemli olduğunu, vatan, millet, ezan, bayrak, özgürlük ve devlet adına yapılan büyük fedakarlığın unutulmaması ve unutturulmaması gerekiyor. Yeni nesillerin bu şuurla yetişmesi ve kutsal değerlerimize sahip çıkması için azami gayret göstereceğinize inanıyorum. Programlara desteğinizi bekliyor, hepinize caminizde ve Kur’an Kursunuzda yapacağınız faaliyetlerde başarılar diliyorum” dedi.




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