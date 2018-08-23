Müze gibi otel

Avanos ilçesinde hizmet veren Sofa Otel’de 300 ila 400 yıl öncesine ait yatağan kılıçlar, 200 yıl öncesine ait kapı anahtarları ve çeşitli antikalar adeta bir müze gibi sergileniyor. Geçmişten bugüne kadar kullanılan çeşitli eserlerin günümüze aktarılmasını amaçladıklarını belirten Otel Müdürü Murat Polat ayrıca otel odalarında da gramofonlar, anahtarlar, kılıçlar ve benzeri antika eşyaların sergilendiğini ifade etti.

Polat, "Anahtarlarımız 100 yıl öncesinden başlıyor ve 300 yıl öncesine kadar gidiyor. Bu anahtarlar Kapadokya bölgesinde kullanılan anahtarlardır. Burada bulunan anahtarlar derme toplama anahtarlar olmakla birlikte koleksiyoncular ve ikinci el eşya satanlardan temin edildi. Otelimizde sergilenen kılıçlar ise yatağan kılıçlar olmakla beraber 300 yıllık kılıçlardır. Otelimize gelen yereli ve yabancı turistler sergilenen antikalara büyük ilgi gösteriyorlar. Hatta burayı açık hava müzesi olarak gören bile oluyor. Bunların yanı sıra odalarımızda da çeşitli antikalar da bulunmaktadır. Tabi tüm bunlar sergilenirken otel sahibimizin amacı geçmişi geleceğe yönelik bir takım aktarımlar yapmak. İleriki yıllarda çocuklarımızın geçmişte yaşanılan ve kullanılmış eşyaların unutulmaması ve geçmişi bilmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

400 yıllık yatağan kılıçlar, 200 yıl öncesine ait kapı anahtarları ve taş işlemeler otelin en dikkat çeken eserleri arasında yer aldı.