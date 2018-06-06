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06 Haziran 2018 10:07

NESOB Başkanı Pınarbaşı Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik (NESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

NESOB Başkanı Pınarbaşı Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

06 Haziran 2018 10:07

Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.


Mayıs ayında yapılan seçimle Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığına seçilen Mehmet Pınarbaşı beraberinde Başkan Yardımcısı aynı zamanda Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Taşan ile birlikte Rektör Bağlı’yı makamında ziyaret etti.


Rektör Bağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Pınarbaşı ve yönetimine başarılar temennisinde bulundu. Üniversite-şehir ve üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini belirten Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) olarak ülkenin ve şehrin vizyonuna katma değer katacak ortak çalışma ve projelerde bulunmaya her daim hazır olduklarını ifade etti.


Rektör Bağlı’ya çalışmaları hakkı bilgi veren Pınarbaşı ise, şehrin ve esnafların geleceğine yön verecek çalışmalarda NEVÜ ile işbirliği içerisindeki olacaklarını söyledi.


Pınarbaşı ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine günün anısına plaket takdiminde bulundu.




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