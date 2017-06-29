NEVESOB Başkanı Ördü yapılandırma süresi hakkında uyardı

Esnaf ve sanatkârların borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini belirten Ördü, başvuruları 30 Haziran’da bitecek olan yapılandırma hakkının daha önce yapılandırma başvurusunda bulunmayan esnaf ve sanatkarlarımız için bir fırsat olduğunu belirterek, bu kanunundan sadece vergi borcu olanlar için değil, sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere kanun kapsamına giren tüm borçlar için taksit ötelemesi getirdiğini ve bunun yanında esnaflarımızın odalarına olan aidat borçları için de kolaylık sağlandığını belirtti.