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29 Haziran 2017 14:19

NEVESOB Başkanı Ördü yapılandırma süresi hakkında uyardı

Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Ördü yapılandırma kanunu başvuru süresi hakkında uyarıda bulundu.

NEVESOB Başkanı Ördü yapılandırma süresi hakkında uyardı

29 Haziran 2017 14:19


Esnaf ve sanatkârların borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini belirten Ördü, başvuruları 30 Haziran’da bitecek olan yapılandırma hakkının daha önce yapılandırma başvurusunda bulunmayan esnaf ve sanatkarlarımız için bir fırsat olduğunu belirterek, bu kanunundan sadece vergi borcu olanlar için değil, sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere kanun kapsamına giren tüm borçlar için taksit ötelemesi getirdiğini ve bunun yanında esnaflarımızın odalarına olan aidat borçları için de kolaylık sağlandığını belirtti.




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