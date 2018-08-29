Nevşehir 1 Amatör Ligde gruplar belirlendi

Amatör Lig’de 2018-2019 futbol sezonun öncesinde Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında gerçekleştirilen toplantıda mücadele edecek takımlar ve gruplar belirlendi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında gerçekleştirilen toplantıya ASKF Başkanı Mustafa Avcı, Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca ve kulüp yetkilileri katıldı. Düzenlenen toplantıda 17 takımın katılacağı 2018-2019 futbol sezonunda 1.Amatör Ligde gruplar belirlenirken fikstürün ise önümüzdeki günlerde çekileceği açıklandı.

ASKF binasında yapılan toplantı sonrasında çekilen kuralar ile A grubunda, Suvermez Kalespor, Derinkuyugücü, Kapadokya Avanospor, Kapadokya Nevşehirspor, Kavak Gençlikspor, Kaymaklı Belediyespor, Kozaklıspor, Nevşehir 1969 Spor ve B grubunda ise Acıgölspor, Çat Gençlikspor, Eğitim Gençlikspor, Görespor, Gülşehir Belediyespor, Hacıbektaşgücü, Ortahisar Belediyespor, Telekomspor, Ürgüpspor takımları mücadele edecek.