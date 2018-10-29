İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir 1. Amatör Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı

Nevşehir 1.

Amatör Lig^'de 2018-2019 futbol sezonu hafta sonunda oynanan müsabakalar ile başladı.


Amatör Lig de A ve B grubundan oynanan maçlar ile 2018-2019 futbol sezonu başladı. Futbol severler ligin ilk haftasında 42 gol izlerken haftanın en farklı skorunu ise Suvermez Kalespor 7-0'lık galibiyet ile Kapadokya Avanosspor karşısında elde etti.


1. Amatör Lig'de hafta sonu oynanan maçlarda, Çat Gençlikspor: 3 Görespor:2, Telekomspor:1 Ortahisar Belediyespor:2, Gülşehir Belediyespor: 4 Ürgüpspor:0, Acıgölspor:3 Eğitim Gençlikspor:2, Suvermez Kalespor: 7 Kapadokya Avanosspor:0, Kaymaklı Belediyespor: 1 Nevşehir 1959 Spor:5, Kavak Gençlikspor:2 Kozaklıspor:5, Kapadokya Nevşehirspor: 4 Derinkuyugücü:1 sonuçları alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.