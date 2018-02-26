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26 Şubat 2018 09:04

Nevşehir 1.Amatör Lig"de 17. hafta maçları oynandı

Nevşehir 1.

Nevşehir 1.Amatör Lig

26 Şubat 2018 09:04

Amatör Lig"de 17. hafta müsabakaları, hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.


1. Amatör Lig 17. hafta müsabakalarında Kavak Gençlikspor ve Gülşehir Belediyespor hükmen galip gelirken sporseverler 36 gol izledi. 1. Amatör Lig"de oynanan maçların sonuçları şöyle;


Kaymaklı Belediyespor:2 Ürgüpspor:5, Kapadokya Nevşehirspor:1 Derinkuyugücü:8, Acıgölspor:0 Çat Gençlikspor:2, Kavak Gençlikspor:3 NEHÜ:0 (Hükmen), Suvermez Kalespor: 7 Telekomspor:0, Gülşehir Belediyespor:3 Ortahisar Belediyespor:0 (Hükmen), Nevşehir 1969 GSK:2 Eğitim Gençlikspor:3, Görespor:3 Maksan Otomotivspor:1


Bu sonuçların ardından A grubunda Kapadokya Göremespor, B grubunda ise Çat Gençlikspor liderliklerini sürdürdü.




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