Nevşehir 1.Amatör Lig"de 17. hafta maçları oynandı

Amatör Lig"de 17. hafta müsabakaları, hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1. Amatör Lig 17. hafta müsabakalarında Kavak Gençlikspor ve Gülşehir Belediyespor hükmen galip gelirken sporseverler 36 gol izledi. 1. Amatör Lig"de oynanan maçların sonuçları şöyle;
Kaymaklı Belediyespor:2 Ürgüpspor:5, Kapadokya Nevşehirspor:1 Derinkuyugücü:8, Acıgölspor:0 Çat Gençlikspor:2, Kavak Gençlikspor:3 NEHÜ:0 (Hükmen), Suvermez Kalespor: 7 Telekomspor:0, Gülşehir Belediyespor:3 Ortahisar Belediyespor:0 (Hükmen), Nevşehir 1969 GSK:2 Eğitim Gençlikspor:3, Görespor:3 Maksan Otomotivspor:1
Bu sonuçların ardından A grubunda Kapadokya Göremespor, B grubunda ise Çat Gençlikspor liderliklerini sürdürdü.