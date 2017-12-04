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04 Aralık 2017 10:43

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 7. hafta maçları tamamlandı

Nevşehir 1.

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 7. hafta maçları tamamlandı

04 Aralık 2017 10:43

Amatör Lig’de 7.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.


1. Amatör Lig’de hafta sonunda oynanan 7. hafta maçlar sonrasında haftanın en farklı skorunu Kavak Gençlikspor’u 12-2 mağlup eden Çat Gençlikspor elde etti. 7. hafta sonrasında oynanan maçlar sonrasında, Göreme: 2 Suvermez Kalespor:1, Nevşehir 1969: 5, Ortahisar Belediyespor: 2, Telekomspor: 5 Maksanspor:1, Göre:3 Eğitim Gençlikspor:2, Çat Gençlikspor: 12 Kavak Gençlikspor:2, Kapadokya Avanosspor:3 Derinkuyugücü:2, Acıgölspor:3 Ürgüpspor:1 sonuçları alındı.


Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor liderliği Kapadokya Göremespor’a devrederken B grubunda ise Derinkuyugücü liderliği Acıgölspor’a kaptırdı.




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