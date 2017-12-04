Nevşehir 1.Amatör Lig’de 7. hafta maçları tamamlandı

Amatör Lig’de 7.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1. Amatör Lig’de hafta sonunda oynanan 7. hafta maçlar sonrasında haftanın en farklı skorunu Kavak Gençlikspor’u 12-2 mağlup eden Çat Gençlikspor elde etti. 7. hafta sonrasında oynanan maçlar sonrasında, Göreme: 2 Suvermez Kalespor:1, Nevşehir 1969: 5, Ortahisar Belediyespor: 2, Telekomspor: 5 Maksanspor:1, Göre:3 Eğitim Gençlikspor:2, Çat Gençlikspor: 12 Kavak Gençlikspor:2, Kapadokya Avanosspor:3 Derinkuyugücü:2, Acıgölspor:3 Ürgüpspor:1 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor liderliği Kapadokya Göremespor’a devrederken B grubunda ise Derinkuyugücü liderliği Acıgölspor’a kaptırdı.