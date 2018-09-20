Nevşehir ADSM 8 ayda 125 bin hastaya baktı

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)'de yılın ilk 8 ayında 125 bin hastaya müdahale edildi.

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından yılın 8 ayında 125 bin hastaya bakıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi İlkay Akün Nevşehir'de oldukça yoğun bir hasta potansiyellerinin olduğunu ifade ederken 125 bin hastadan 22 binin ise 18 yaş altı çocuk ve gençlerden oluştuğunu söyledi. Başhekim İlkay Akün, “Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ilk 8 ayda 125 bin civarında bir hastaya baktık. Bu hastalardan 22 bin civarında ise 18 yaşı altı hastamız bulunuyor. Oldukça yoğun bir hasta potansiyelimiz var. Gün geçtikçe hekim kapasitemiz artmakta. Şuanda Nevşehir ADSM olarak 30 kliğimiz aktif olarak hizmet vermektedir. Merkezimizde bir tane acil olarak hizmet vermekte olan kliniğimiz var. Bu kliniğimiz 16.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Acıgöl, Derinkuyu, Hacıbektaş, Gülşehir ve Avanos olmak üzere 5 ilçede de hizmetlerimize devam ediyoruz. Şuan itibarıyla bir hekimimiz günlük ortalama 45 hastaya bakıyor. Ama gün geçtikçe de hekim sayımız ve hasta sayımızda artıyor. Nevşehir ADSM olarak Türkiye'deki ADSM'ler içerisinde öncü bir yapıda olduğumuzu düşünüyoruz. Hem çalışan personelimizin memnuniyeti hem de hasta memnuniyetimiz oldukça yük seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Kurumumuzda 3 tane Pedodonti kliniğimiz var. Özellikle 14 yaş altı hastalarımıza pedodonti kliniğimizde hizmet vermekteyiz. Burada hem korucu hekimlik bazında hem de tedavi edici hekimlik bazında hizmet vermekteyiz “ diye konuştu.