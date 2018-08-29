Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Büyük Türk Milletinin tarihinde dönüm noktası sayılacak şanlı zaferin bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün, Türk Milletinin bağımsızlığını kazanmasında büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, mesajında bu zafer ile birlikte Anadolu’nun artık ebedi olarak Türk yurdu haline geldiğine vurgu yaptı.

Seçen mesajında şunları söyledi:

"30 Ağustos 1922’de kazanılan bu zafer, Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır. Bu nedenle 30 Ağustos 1922 tarihindeki bu önemli zaferin taşıdığı anlam ve önemin çok iyi bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Aziz milletimizin ebediyen bağımsızlığını sürdürmesi için, bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, bu vatan uğrunda şahadet mertebesine yükselen aziz şehitlerimizi bu vesileyle de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”