Nevşehir Belediye Meclisi tarafından Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen Atilla Seçen, bir teşekkür konuşması yaptı.

AK Parti Nevşehir İl binası Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda, düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tepede oluşturulan Cumhur İttifakının, tabana yansıyan en güzel görüntülerinden birinin Nevşehir Belediye Meclisi’nde ortaya konulan tablo ile ortaya konulduğunu belirterek, tüm MHP’li Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Hasan Ünver’in 14 yıl 26 gün süre ile devam eden Belediye Başkanlığı döneminde Nevşehir’in bir çok hizmetlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Yanar, 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den Milletvekili adayı da olan Hasan Ünver’e Nevşehir’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Yanar, Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen Atilla Seçen’e bu görevinde başarılar diledi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, AK Parti Nevşehir Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra AK Parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 3 dönemden beri Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Hasan Ünver’in, 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için AK Parti’den Nevşehir Milletvekili aday adaylığı başvurusu nedeniyle görevinden istifa etmesi ile böyle bir sürecin başladığını ifade etti.

Bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı Hasan Ünver’e teşekkür eden Seçen , 15 yıldan beri pek çok hizmet verdikleri Nevşehir’e bundan sonra da hizmet sunmayı sürdüreceklerini kaydetti. Seçen daha sonra şöyle konuştu : “ Bildiğiniz üzere, Hasan Ünver bey, milletvekilliği aday adaylığı için Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti. Böylece bir süreç başladı. Bu süreç içerisinde sizlerin desteği benim için çok kıymetli idi. Vermiş olduğunuz destek için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlerle beraber AK Parti ailesi çatısında olmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yine bu süreçte bana destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bey, milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, Gençlik Kolları Başkanımıza, Kadın Kolları Başkanımıza ve AK Parti ailesinin yönetim kurulu üyelerine ve tüm fertlerine de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. AK Parti’nin kurulduğu, 14 Ağustos 2001 tarihinden beri partinin bir neferiyim. 2004 yılında belediye seçimlerinde belediye

meclis üyeliğiyle başlayan görevimiz, üç dönemdir Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak devam etti “ diye konuştu.

“Nevşehir Belediyesi örnek bir belediye”

Nevşehir Belediyesi’nin AK Partili belediyeler içerisinde Türkiye’ye örnek gösterilen ve pek çok ödüle layık bir belediye olarak dikkat çektiğini aktaran Seçen: “ Nevşehir Belediyesi 15 senedir benim yuvam oldu. 15 senedir şehrimize pek çok hizmet verdik. AK Partili belediyeler arasında Türkiye’de örnek gösterilen ve pek çok ödüle layık olan bir belediye olduk. Sizlerin katkısı ve desteği ile şehrimize hizmetimiz devam edecektir. Bu dava kutlu bir davadır, bu dava milletin davasıdır, bu dava hepimizin davasıdır. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Halkımızın daha iyi şartlarda yaşaması için çaba harcayacağız”

15 yıllık süreçte klasik belediyecilik anlayışının ötesinde modern belediyecilik kavramına uygun bir yapı içerisinde hizmet sunma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen “ Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde, vatandaşlarımızın modern belediyecilik alanındaki hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, çalışmalarımızın temel hedefi olacaktır. Belediyecilik anlayışımıza göre, büyük bir turizm cennetinde olan şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Her zaman bu temel düşüncenin bilinciyle, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek hizmetleri gerçekleştirmek adına tüm enerjimizle mesai harcayacağız. Hizmet süremizde şehrimizin sahip olduğu değerleri gün yüzüne çıkarıp, tüm dünyaya tanıtabilmek için de önemli çalışmalar yürüteceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki görev süremiz içerisinde de, vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık verecek hizmetler ortaya koymaya devam edeceğiz. Sizlerin bize verdiği yetkinin öneminin bilinciyle, şehrimizin sadece yapısal alanda değil, kültür, sanat ve eğitim alanlarında da ileri düzeylere ulaşması yönünde mesai harcayacağız” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanım ve Başbakanım bana bir onur verdi”

Makamların her zaman gelip geçici olduğunun altını çizen Seçen “ Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan görevimizi tamamladığımızda, vatandaşımız bizden memnun olması ve bizleri hayırla yad etmesidir. Amacımız memleketimize hizmet etmek. Siyaset benlik kavgası değil, bizlik davasıdır. Bu davada memleketimize en iyi hizmetleri sunabilmek için hepinizin desteğine talibim. Partimizin yapmış olduğu temayül yoklaması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ve Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’in onaylarıyla Nevşehir Belediye Başkanı olma görevi şahsıma verildi. Bu benim için bir onurdur. Bu davanın neferi olarak, bu kutsal görevde onları mahcup etmemek en büyük çalışma prensibim olacaktır. Şahsım olarak kendilerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu seçim sürecinde Cumhur İttifakının yerel anlamda yansıması Nevşehir’de gerçekleştirilmiştir. Burada tüm MHP’li Belediye Meclis üyesi kardeşlerime de teşekkür ediyorum ”dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kadim bir şehir konumundaki Nevşehir için az laf çok iş yapacaklarını vurguladı. Seçen “ Nevşehir’imiz; tarih ve doğanın bütünleştiği, coğrafi

güzellikleri ile insanı büyüleyen, çok farklı ve kadim bir şehir. Nevşehir’de yaşamak, Nevşehirlilere hizmet etmek, benim için bir onurdur. Zamanın kısa, işin çok ve yükün ağır olduğu bir süreç var önümüzde. Bu nedenle az laf, çok iş diyorum. Eşsiz güzelliklere sahip şehrimize hizmet etmeye hep birlikte devam inşallah. Rabbim mahcup etmesin” diye konuştu.