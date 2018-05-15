Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, Ramazan ayını tebrik etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak mübarek Ramazan ayı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yayınladığı mesajında, rahmet, bereket , feyz ve mağfiret ayı olarak da bilinen ve inananlara nefis muhasebesi imkanı da veren mübarek Ramazan ayının, tüm inananlarca birlik ve beraberlik ruhu içerisinde idrak edilmesi temennisinde bulundu.

Mesajında, Ramazan ayının şehrimizde en iyi bir şekilde idrak edilebilmesi için Nevşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yerine getirme kararlılığı içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Seçen, geleneksel olarak her yıl hayırsever vatandaşların işbirliği içerisinde uyguladıkları İftar Sofrasının ilk olarak 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Modern Pazaryerinin altındaki salonda kurulacağını dile getirdi. Seçen, rahatsızlığı nedeniyle Modern Pazar Yerinde iftara gelemeyecek durumda olan engelli, yaşlı ve hastaların Nevşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile Nevşehir Zabıta Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması halinde Ramazan ayı boyunca iftarlığın görevli ekipler tarafından evlere kadar ulaştırılacağı müjdesini verdi.

Seçen mesajında daha sonra şunları vurguladı: “ Ramazan ayı, sahip olduğu manevi ahenk, rahmet ,bereket ve kutsal değerleri ile tüm Müslümanları daha da güçlü kılıyor Karşılıklı yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı, nefis muhasebesinin daha yalın ve öz bir şekilde yapıldığı bu mübarek günler, inananlar arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını da daha güçlü hale getirmektedir. 11 ayın sultanı Ramazan ayının tüm inananlara hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza bu vesile ile saygı, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”