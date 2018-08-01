Nevşehir Belediye Başkanı Seçen refüj çalışmasını yerinde inceledi

Seçen, dinlenme süresinde belediye işçileri ile sohbet ederek çay içti.

Nevşehir Belediyesinin hizmet birimleri tarafından şehir merkezinin farklı merkezlerinde sürdürülen alt yapı çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, çalışan işçilerle de sık sık bir araya geliyor.

Zübeyde Hanım Caddesi’nde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir süreden beri devam ettirilen refüj düzenlemelerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Daha sonra dinlenme süresinde işçilerle sohbet eden Belediye Başkanı Seçen, onlarla birlikte çay içti.