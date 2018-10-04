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Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, taziye mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçici sırasında hain PKK’lı teröristlerin yola döşediği El Yapımı Patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan 7 Mehmetçiğin şehit olmasından dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçici sırasında hain PKK'lı teröristlerin yola döşediği El Yapımı Patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan 7 Mehmetçiğin şehit olmasından dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, hain saldırı sonrasında şehit düşen 7 askerimiz için taziye mesajı yayımladı.


Seçen. insanlıktan nasibini alamamış hainlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 7 askerimizin şehit olduğunu ve 2 askerimizin de yaralandığını belirttiği mesajında, şehit askerlerimize yüce Allah 'dan rahmet, geride bıraktıkları ailelere ve tüm Türk Milletine başsağlığı dilerken, menfur saldırıda yaralanan 2 askerimize de acil şifalar temennisinde bulundu.


Seçen mesajında şunları kaydetti: “ Özellikle son aylarda birbiri ardına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Emniyet güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında nefes alamaz hale getirilen şer odakları ile kararlı mücadele devam edecek. “

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