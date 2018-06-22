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22 Haziran 2018 10:35

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Vakit Nevşehir Vakti, Vakit Türkiye Vakti”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin az 100 yıllık geleceğimizin oylanacağını belirtti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Milletvekilliği Genel Seçimlerinde de Cumhur İttifakında AK Parti Milletvekili adaylarına destek çağrısında bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Vakit Nevşehir Vakti, Vakit Türkiye Vakti”

22 Haziran 2018 10:35


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini için hazırlattığı kısa filmde hemşerilerine seslendi.


Seçen, Nevşehirli hemşerilerinin her zaman olduğu gibi tercihlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekilliği seçiminde de Cumhur İttifakında AK Parti için kullanacaklarına inandığını dile getirdiği kısa filmde şunları kaydetti:


Sevgili Hemşehrilerim,


24 Haziran 2018 pazar günü yapılacak seçimlerde sadece önümüzdeki 5 yıllık dönemi değil, en az 100 yıllık bir geleceğimizi de oylayacağız.


Ülkemiz için bir milat niteliğindeki 24 Haziran seçimlerinde üzerlerinize düşeni yerine getireceğinize inancım tam.


Aziz Nevşehirliler, 3 dönemdir, 3-0 la evet dediniz, AK Parti dediniz. 24 Haziran gününde, Nevşehir’de sandıklar yine, 3 de 3 diyecek. Nevşehir’imiz, “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet” düsturu ile Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanı yapacak.


Güçlü Millet, Güçlü Devlet ve Güçlü Meclis için sizlerden Dünya Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı için destek bekliyoruz. Vakit Nevşehir Vakti. Vakit Türkiye vakti.”




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