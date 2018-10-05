Nevşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediyesi Ekim ayı Belediye Meclisi Olağan toplantısı, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında Meclis üyelerine çalışmalarla ilgili bilgi veren Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, gecelerini gündüzlerine katarak halka nitelikli hizmetler sunma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Sürekli halkla iç içe olmasına karşın, yine de çeşitli nedenlerle kendisine ulaşamayan vatandaşlar için de haftanın bir günü halk günü uygulamasının başarı ile yürütüldüğünü dile getiren Seçen, Nevşehir Belediyesi'nde gönül belediyeciliğin etkin bir şekilde tesis ettirilmeye özel bir önem verdiklerini kaydetti.

Seçen, Şehitlik Köprülü Kavşağı'ndan başlayıp Fişekçi Camiine kadar olan bölümün sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmaların büyük bir hızlılık içerisinde devam ettirildiğini söyledi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ TESİS EDİYORUZ

Nevşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür eden Seçen “ 14 yılı aşkın bir zaman belediye başkan yardımcılığı ve Belediye Meclis üyeliğinden sonra belediye başkanı olarak karşınızdayım. Sizden biri olarak halkımızın sorunlarını çözebilecek çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Belediye Başkanlığımın 5. Ayını da tamamladık. Gecemizi gündüzümüze katıp, en nitelikli hizmetleri vatandaşlarımıza sunma çabası içerisindeyiz. Diğer yanda sadece hizmet değil, halkımızın gönlüne de dokunmak son derece önemli. Bir yanda halk günü, diğer yanda esnaf ziyaretlerimizle onlarla iç içe olmaya da çaba harcıyoruz. Yeniden Belediye Başkanı adayı olur muyum veya olamaz mıyım diye bir düşüncem asla yok. Bugünleri değerlendirerek halkımıza daha nitelikli bir hizmet sunabilme gayretindeyiz“dedi.