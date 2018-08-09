Nevşehir Belediyesi, içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yeni TOKİ 3. ve 4. Bloklar başta olmak üzere değişik bazı yerleşim alanlarında yaşanan içme suyu kesintilerinin, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle depolarla içme suyunun hedeflenen düzeyde depolanamamasından kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, yaşanan elektrik kesintileri ve arızalar nedeniyle, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.(MEDAŞ) yetkilileri ve Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik- Elektronik Servisi elemanlarının zamana karşı bir çalışma yürüterek, sıkıntının en kısa süreçte giderilmesine özel bir çaba harcandığına dikkat çekildi.

SANİYEDE 25 LİTRE KALİTELİ İÇMESUYU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kayseri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile yapılan çalışma kapsamında şehir içme suyu potansiyelinin artırılması amacıyla Senirin Arzu Kamber mevkiinde 25 litre saniye gücündeki kaliteli içme suyunun şehir içme suyu şebekesine verilmesine yönelik girişimlerin sürdüğü açıklamada ifade edildi.

AĞAÇLARDA KURUMA MANTARYAL NEDENLERE BAĞLI

Öte yandan, Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bazı ağaçların sulanmadığı için kurumaya başladığı şeklindeki iddialara da açıklık getirildi. Mevsim şartları nedeniyle artan hava sıcaklığı ile Ihlamur gibi bazı ağaçların yapraklarında mantaryal kurumaların yaşandığı, kimi ağaçların yapraklarının kurumasının ağacın kendi özelliğinden kaynaklandığı ve bazı kuruyan ağaçların da yeniden filiz vermeye başladığının dile getirildiği açıklamada, ağaçların ayrıca periyodik olarak da zirai ilaçlamalarının yapıldığına vurgu yapıldı.

Nevşehir Belediye Başkanlığınca yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeşil alanların sulaması çalışmalarının da aralıksız devam ettiği kaydedildi.