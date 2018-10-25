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Nevşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram etti

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde oluşturulan İkram Sebilinden bugün Üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde oluşturulan İkram Sebilinden bugün Üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.


Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan çorba, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi önündeki ikram sebilinden öğrencilere dağıtıldı.


İkram Sebilinden Nevşehir Belediyesi ekiplerinin dağıttığı çorbalar için öğrenciler, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e, kendileri için böyle bir uygulamayı gerçekleştirdiği için teşekkür ettiler.

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