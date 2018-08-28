Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 16:32

Nevşehir Belediyesinde halk günü uygulaması devam ediyor

Nevşehir Belediyesinin her hafta Salı günü gerçekleştirdiği, halkın istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan Belediye Başkanına ilettiği “Halk Günü” uygulaması devam ediyor.

Nevşehir Belediyesinde halk günü uygulaması devam ediyor

28 Ağustos 2018 16:32


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’in makamında gerçekleştirilen halk günü uygulamasıyla vatandaşlar, Belediye Başkanı ile randevu almaya gerek duymadan birebir görüşme imkânı buluyor.


Belediye Başkanı Seçen amaçlarının tüm vatandaşlar ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu belirtti.


Halkla her fırsatta bir araya geldiklerini ancak yine de kendilerine ulaşma noktasında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için her hafta Salı günü düzenledikleri Halk günü uygulamasıyla vatandaşları belediyede ağırladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Seçen:” Tüm gayretimiz ve çabamız hemşehrilerimizin derdine derman olabilmek. Makamımız halka hizmet makamı. Bizde Nevşehirli hemşehrilerimizin hizmetkarı olarak bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sorun bizim temel sorunumuzdur, . Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç