Nevşehir Belediyesinde ilk yardımcı eğitimi sona erdi

Nevşehir Belediyesi ile Nevşehir Sağlık Müdürlüğü işbirliği halinde gerçekleştirilen İlk Yardımcı Eğitimine, Nevşehir Belediyesi’nin hizmet birimlerinde görev yapan personeller katıldı.

Nevşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Sağlık Memurları Hasan Doğan ve Hüsnü Dönertaş ile Acil Tıp Teknisyenleri Mustafa Yücel ve Gülsen Tuncer tarafından İlk Yardımcı Eğitimine katılanlara teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimde verildi.

İlk Yardımcı Eğitimine katılanlara daha sonra Nevşehir Sağlık Müdürlüğü tarafından İlk Yardımcı Kimliği ve sertifikası verilecek.