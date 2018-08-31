Nevşehir Belediyesini sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni ve Lale Sanayi yolu üzerinde Fevzi Çakmak Caddesinde başlatılan sıcak asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.Bu kapsamdaki çalışmaların Borsa Kavşağını da içine alabilecek şekilde değerlendirilmesi planlanıyor. Halen Güzelyurt Mahallesi’nde temel alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklar arasında sıcak asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar 7 bin 500 metrelik sıcak asfaltlama çalışmalarının yapıldığı şehir merkezinde, planlaması yapılan yolların da tretuar taşı döşemeleri de tüm hızıyla devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ki çalışmalarda yaklaşık 25 kilometrelik yolun sıcak asfalt ile kaplanması planlanıyor.