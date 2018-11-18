Nevşehir Belediyespor: 1 Ergene Velimeşerspor: 0

Lig 1.grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Ergene Velimeşespor'u 52.dakikada Tunç Behram'ın kaydettiği gol ile 1-0 mağlup etti.

Lig 1.Grupta Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Ergene Velimeşespor'u konuk etti. Maçın ilk dakikalarında etkili oynayan Nevşehir Belediyespor ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken Ergene Velimeşerspor takımı ile kontra ataklar ile gol aradı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile 0-0 sona ererken maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor gol için Ergene Velimeşespor kalesine yüklendi. 52.dakikada Ömer'in ortasına iyi yükselen Tunç Behram'ın kafa vuruşuyla Nevşehir Belediyespor maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra her iki takımda yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca maç ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor puanını 23'e çıkartarak ligde ikinci sıraya yükseldi.