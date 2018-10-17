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Nevşehir Belediyespor: 3 Tire 1922: 3

TFF 3.

Lig 1.Grup 7.hafta karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor ile Tire 1922 ile 3-3 berabere kaldı.


Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi stadyumunda Tire 1922 takımını konuk etti. Maçın ilk yarısının 27.dakikasında Tire 1922 Gökhan ile 1-0 öne geçerken golün hemen ardından 28.dakikada ise ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor Tunç'un kaydettiği gol ile beraberliği sağlarken ilk yarıda 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında atak oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor 64.dakikada Serdar ve 77.dakika Tunç'un kaydettiği goller ile 3-1 öne geçerken Tire 1922 takımı 85. dakikada Gökhan'ın penaltıdan kaydettiği gol ile maçta skoru 3-2'ye getirdi. Maçın 87.dakikasında ise Nevşehir Belediyespor'da Ahmet Arık ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atılırken Tire 1922 takımı 90.dakikada Emrah'ın golü ile maçta skoru 3-3 eşitliğe getirirken maçta bu skorla sona erdi.

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