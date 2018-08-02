Nevşehir Belediyespor, Can Morgül’ü transfer etti

Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Karagümrükspor’un başarılı orta saha oyuncusu Can Morgül’ü kadrosuna kattı.

13 yıl aradan sonra yeniden profesyonel liglere dönen Nevşehir Belediyespor güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk parolası ile başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir çok önemli transfere imza atan Kırmızı Beyazlı ekip son olarak 2. Lig ekiplerinden Karagümrükspor’da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Morgül ile anlaşmaya vardı.

Daha önce Medipol Başakşehir, Çanakkale Dardanel, Darıca Gençlerbirliği ve Maltepespor gibi takımların formasını giyen Can Morgül, yeni sezonda Kırmızı Beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.