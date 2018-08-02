Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 11:08

Nevşehir Belediyespor, Can Morgül’ü transfer etti

TFF 3.

Nevşehir Belediyespor, Can Morgül’ü transfer etti

02 Ağustos 2018 11:08

Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Karagümrükspor’un başarılı orta saha oyuncusu Can Morgül’ü kadrosuna kattı.


13 yıl aradan sonra yeniden profesyonel liglere dönen Nevşehir Belediyespor güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk parolası ile başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir çok önemli transfere imza atan Kırmızı Beyazlı ekip son olarak 2. Lig ekiplerinden Karagümrükspor’da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Morgül ile anlaşmaya vardı.


Daha önce Medipol Başakşehir, Çanakkale Dardanel, Darıca Gençlerbirliği ve Maltepespor gibi takımların formasını giyen Can Morgül, yeni sezonda Kırmızı Beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç