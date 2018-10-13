Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Kaya'dan taraftarlara çağrı

Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'da 8. Hafta karşılaşmasında tüm gözler Gazi Stadında 17 Ekim 2018 Çarşamba günü oynanacak Nevşehir Belediyespor-Tire 1922 karşılaşmasına çevrildi. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir Belediyespor'a gönül veren tüm taraftarları Tire 1922 ile yapacakları lig maçına davet etti.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya yaptığı açıklamada, ligin 7. Haftasında Kozan Belediyespor deplasmanında alınan 2-0 lık galibiyetin mutluluğunu futbolcu, teknik kadro ve yönetim kurulu ve taraftarlarla ortak bir şekilde yaşadıklarını belirtti.

Nevşehir Belediyespor'un şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Tire 1922 ekibi ile 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 15.00'da Gazi Stadındaki karşılaşmaya büyük bir önem verdiklerini aktaran Kayla “ Kırmızı beyazlı ekibimiz Kozan Belediyespor karşısında çokm iyi bir oyun sergileyip , deplasmandan altın değerinde 3 puanla döndüler. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı olarak tüm futbolcularımızı, teknik ekibimizi kazanılan bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Kırmızı beyazlı renklere gönül veren tüm taraftarlarımızı 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Gazi Stadında Tire 1922 ekibi ile oynayacağımız karşılaşmaya davet ediyoruz. Gün Nevşehir Belediyespor için kenetlenme ve dayanışma günüdür. Tire 1922 ‘i de taraftarlarımızın desteği ile yenerek ligdeki yükselişimizi devam ettirmek amacındayız.” dedi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir Belediyespor- Tire 1922 arasındaki karşılaşmada öğrencilerin bilet fiyatlarının da 1 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.