Nevşehir Belediyespor taraftarlarına Gebzespor taraftarları saldırdı

Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un deplasmanda Gebzespor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından Gebzespor taraftarları maç sonunda Nevşehir Belediyrespor takım otobüsüne ve taraftarlarına saldırdı.

Hafta sonunda oynanan Gebzespor, Nevşehir Belediyespor maçının ardından Gebzesporlu taraftarlar Nevşehir Belediyespor taraftarlarının otobüslerini taşlarken, Nevşehir Belediyespor bayraklarına da çirkin saldırıda bulundular.

Lig 1.Grup mücadelesinde Gebzespor ile Nevşehir Belediyespor 11 Kasım Pazar günü Alaettin Kurt stadyumunda karşılaştı. Mücadeleyi Nevşehir Belediyespor 1-0 kazanırken maç sonrasında Gebzesporlu taraftarlar ise Nevşehir Belediyespor taraftarlarını taşıyan otobüslere saldırırken Nevşehir Belediyespor bayraklarına ise çirkin saldırıda bulundular. Nevşehir Belediyespor basın sözcüsü Av. Muhammed Fevzi Aygün ise yaptığı açıklamada Gebzespor'a ve taraftarlarına sert tepki gösterdi. Aygün, “Bugün deplasmanda oynadığımız Gebzespor maçının ardından takım otobüsümüze, taraftarımıza ve bayrağımıza çok çok çirkin, futbolun içinde bulunan kimsenin kabul edemeyeceği saldırılar yaşandı. Futbolu, kazanmayı kaybetmeyi, taraftarlığı içine sindirememiş kendini bilmezlerin bu saldırısına hem adli olarak hem de TFF tarafından idari olarak derhal gereken cezaların verilmesi gerekiyor. Misafir olarak geldiğimiz deplasmanda bu yapılanlar kabul edilemez. Kendi evine misafir olarak gelen her takımı, futbolcularını, yöneticilerini ve taraftarlarını en iyi şekilde ağırlayıp uğurlayan bir kulübe ve o kulübün taraftarlarına ve bayrağına yapılan bu saldırının failleri gereken cezayı alana kadar yönetim olarak konunun takipçisi olacağız. Yaşanan bu menfur saldırıya tepki gösterip kulübümüze destek veren Kırşehir Belediyespor ve 40 gençlik taraftar grubuna da teşekkür ederiz.. Son olarak her ne olursa olsun Nevşehir Belediyespor ve taraftar grubumuz Meterisliler olarak biz evimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp uğurlamaktan geri adım atmayacağımızı belirtmek isteriz. Yaşanan bu menfur saldırı kamuoyunun takdirlerine sunulur” diye konuştu.