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06 Ağustos 2018 16:22

Nevşehir Belediyespor, Vederson transferini yalanladı

TFF 3.

Nevşehir Belediyespor, Vederson transferini yalanladı

06 Ağustos 2018 16:22

Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, Brezilya asıllı Türk futbolcu Gökçek Vederson’u transfer ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.


2018-2019 futbol sezonunda 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor bazı basın yayın organlarında yayınlanan ’Gökçek Vederson Nevşehir Belediyespor ile anlaştı’ haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal paylaşım sayfasında yayınlanan açıklamada, “Bugün bazı basın-yayın organlarında Brezilya asıllı Türk futbolcu Gökçek Vederson ile Nevşehir Belediyespor olarak anlaştığımız yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.




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