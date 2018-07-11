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11 Temmuz 2018 15:30

Nevşehir Belediyespor’a genç forvet

Türkiye 3.

Nevşehir Belediyespor’a genç forvet

11 Temmuz 2018 15:30

Ligi 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, forvet hattına bir takviye daha yaparak Nazilli Belediyespor’dan genç forvet Hakan Doğan’ı kadrosuna kattı.


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Nevşehir Belediyespor, tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç yeteneklerle de kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Kırmızı-Beyazlı ekip bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nazilli Belediyespor’un 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Hakan Doğan ile anlaşmaya vardı.




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